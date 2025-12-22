Llegan tres grúas al Puerto de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- El Puerto de Altamira incrementó su capacidad logística con el arribo de tres grúas de patio tipo RTG destinadas a las instalaciones de Altamira Terminal Portuaria (ATP).

Este nuevo equipo se suma a los activos de la terminal para agilizar el movimiento de carga y fortalecer la competitividad del recinto frente al comercio exterior.

A través de sus redes sociales, el Puerto de Altamira informó que las grúas cuentan con una capacidad de estiba de cinco contenedores de alto más uno adicional, con un alcance de seis contenedores de ancho.

Además, poseen una fuerza de carga de 41 toneladas, lo cual optimiza los tiempos de respuesta en el patio de maniobras y garantiza un manejo más eficiente de las mercancías que transitan por la región.

“Con una capacidad de estiba de 5+1 contenedores de alto por 6 de ancho, y una capacidad de carga de 41 toneladas, este nuevo equipamiento contribuye al fortalecimiento del Puerto de Altamira, impulsando la eficiencia operativa y la competitividad logística de la región».

La autoridad portuaria destacó que esta inversión por parte de ATP responde a la necesidad de mantener servicios para sus usuarios.

El uso de tecnología RTG permite una mayor flexibilidad en la organización de los contenedores y refuerza la infraestructura actual del puerto, que se mantiene como un referente en el litoral del Golfo de México.

“Reconocemos a ATP por la incorporación de estas tres grúas RTG, una inversión que refleja su compromiso por seguir ofreciendo un servicio de excelencia a sus clientes y por el desarrollo continuo de nuestro Puerto».

Esta adquisición da continuidad a la estrategia de modernización de la terminal, la cual recibió en el 2019 dos grúas de muelle tipo Super Post Panamax, las más grandes de su tipo en el sistema portuario nacional.

Por Oscar Figueroa

La Razón