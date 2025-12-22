Pronóstico de lluvias y en qué estados nevará esta Navidad

De acuerdo con el reporte meteorológico el frente frío 23 se extiende sobre el noreste de México, causando bajas temperaturas en todo el país

Este 21 de diciembre entró de manera oficial el invierno en México, lo que causará un marcado descenso de temperaturas en todo el país, esto favorecerá que haya caída de nieve en algunos estados, aquí te decimos todo lo que debes saber sobre el pronóstico meteorológico de los próximos días.

Una de las preguntas recurrentes de los usuarios de redes sociales en en torno a si nevará esta Navidad en México, y es que aunque las nevadas son comunes de la época invernal en México no es así, ya que no contamos con las condiciones meteorológicas para que se de este fenómeno.

Pronóstico del clima para este 24 de diciembre

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el miércoles 24 de diciembre habrá canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un frente frío que se aproximará al noroeste de México, generarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, además de un ascenso de las temperaturas vespertinas, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiación solar debido al predominio de cielo despejado.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados de México nevará esta Navidad?

Aunque la nieve no es un fenómeno común en México hay zonas donde sí podría haber nevadas en esta época navideña, aquí te comparto la lista completa:

Chihuahua: Creel, Guazapares, Uruachi, Bocoyna, Moris

Durango: Mexiquillo

Aguascalientes: San José de Gracia

Coahuila: Arteaga

Zacatecas: Sombrerete

¿Qué es la nieve?

Se trata de una precipitación sólida, en palabras comunes es una lluvia en forma de pequeños cristales de hielo que se forman cuando el agua en suspensión en la atmósfera se congela por temperaturas inferiores a los 0 °C. Cuando los cristales que se formaron chocan entre sí, se forma lo que conocemos como copos de nieve, que finalmente caen por la fuerza de la gravedad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO