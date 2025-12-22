Proponen que padres sustituyan las cuotas escolares por vigilancia en escuelas durante vacaciones

Esta situación, genera pérdidas materiales que afectan de manera directa a toda la comunidad escolar.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el riesgo de robos y actos de vandalismo en planteles educativos durante los periodos vacacionales, la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera planteó una propuesta para que madres y padres de familia puedan sustituir el pago de cuotas escolares e inscripciones mediante la realización de guardias de vigilancia en las escuelas.

La legisladora advirtió que, una vez que el personal docente concluye actividades y abandona las aulas, los planteles quedan prácticamente solos, lo que los convierte en blancos fáciles para la delincuencia.

Anzaldúa Nájera informó que ya existe comunicación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, encabezada por el General Pancardo, con el objetivo de atender esta problemática. No obstante, consideró indispensable involucrar de forma directa a los padres de familia en el resguardo de los centros educativos.

Explicó que la propuesta todavía no puede presentarse como una iniciativa formal ante el Congreso del Estado, aunque se busca implementarla de manera continua como un esquema alternativo durante los periodos vacacionales, con la finalidad de evitar que las escuelas permanezcan sin vigilancia.

La idea central, detalló, es que los planteles no se queden solos en vacaciones y que los padres que participen en guardias de vigilancia puedan cubrir con ello el pago de sus cuotas escolares, en lugar de hacerlo con recursos económicos.

Finalmente, la diputada sostuvo que esta medida ayudaría a prevenir robos y daños en las instalaciones educativas, además de representar un alivio económico para las familias y fortalecer la participación comunitaria en el cuidado de los espacios escolares.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón