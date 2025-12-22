Tamaulipas: Aumentan hasta 60% tarifas de autobuses por vacaciones decembrinas

El alza se refleja tanto en la compra de boletos en línea como en taquilla, en un contexto de alta demanda propio de la temporada.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con el inicio del periodo vacacional decembrino, algunas líneas del transporte foráneo de pasajeros registraron incrementos de hasta 60 por ciento en sus tarifas, lo que representará un mayor gasto para familias y estudiantes que tienen previsto viajar en los próximos días.

El alza se refleja tanto en la compra de boletos en línea como en taquilla, en un contexto de alta demanda propio de la temporada. Los ajustes impactan principalmente a los destinos con mayor flujo de viajeros durante las fiestas de fin de año.

Al respecto, José Refugio Calderón, gerente de la Central de Autobuses en Victoria, explicó que los incrementos obedecen a diversos factores, entre ellos el aumento en los costos de operación derivados del encarecimiento de insumos que utiliza la industria del autotransporte. Aclaró que las tarifas no suben de manera uniforme en todas las empresas, ya que cada línea define sus ajustes de acuerdo con su estructura de costos y el comportamiento de la oferta y la demanda.

Precisó que estos incrementos pueden presentarse en distintos momentos del año y no únicamente en temporadas vacacionales, aunque en periodos de alta afluencia suelen ser más notorios para los usuarios.

Para evitar fraudes y facilitar la compra de boletos, el gerente recomendó a los viajeros acudir directamente a las taquillas de las líneas de autobuses o consultar únicamente las páginas web oficiales. Señaló que las tarifas varían según el destino, el tipo de servicio y el horario de salida, por lo que es importante comparar opciones antes de realizar la compra.

Por. Raúl López García