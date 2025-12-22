Tampico honra la memoria de siete agentes viales caídos

El homenaje póstumo incluyó una lona con los nombres de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En un gesto solemne y directo, elementos de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico recordaron a siete agentes caídos durante la misa de acción de gracias realizada por su día.

En la lista se incluyó a:

Francisco Ortiz Aguilar, oficial motorizado, 11 de abril de 2010.

José Alfredo Ramírez Silva, oficial motorizado, fallecido el 29 de mayo de 2010.

Pompeyo Israel Lerma Torres, 29 de mayo de 2010.

José Chim Galarza, oficial patrullero, 15 de agosto de 2010.

Gustavo García Castro, oficial patrullero, 22 de octubre de 2010.

Víctor Armando Del Ángel Pérez, 22 de octubre de 2010.

Víctor Manuel Olguín Medina, 18 de junio de 2014.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya.

Durante la homilía, el padre Silverio Martínez Bárcenas pidió un aplauso para las y los agentes viales, reconociendo su labor diaria para garantizar el orden y la vigilancia en las calles.

Al concluir la misa, se ofreció un almuerzo en el comedor del templo para las y los elementos de la corporación, en un acto sencillo pero significativo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón