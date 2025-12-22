Tampico mantiene a sus 116 tránsitos activos tras controles de confianza

La presidenta municipal aclaró que, por ahora, no habrá nuevos ingresos a la corporación.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tampico, las y los 116 elementos de la Secretaría de Tránsito y Vialidad permanecen en activo luego de presentar los exámenes de control y confianza aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, confirmó la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya.

“Tenemos 116 elementos, es un número muy bueno; en estos momentos no tenemos contemplados ingresos nuevos. Hasta el momento sí aprobados vamos a esperar los resultados faltantes y ya les comunicaremos”

Villarreal Anaya señaló que la administración ha fortalecido las condiciones laborales del personal, especialmente en materia salarial.

“Ellos tienen una homologación de sus sueldos que no se contaba. Así vamos a buscar el año que entra mejorar esas condiciones como lo hacemos con toda la plantilla que tiene el municipio y vamos a seguir trabajando”

La alcaldesa acudió este lunes a una misa de acción de gracias por el Día de las y los Agentes Viales, celebrada por el padre Silverio Martínez Bárcenas en la iglesia María Auxiliadora en la colonia Americana, acompañada del director y subdirector operativo de la corporación, Héctor Rodríguez Silva y Erik Sifuentes Hernández así como de integrantes de la corporación y del cabildo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón