DIF Altamira lleva alegría a la niñez

El DIF Altamira refrenda su vocación humanista y su labor permanente para llevar esperanza, alegría y apoyo a las familias

ALTAMIRA, TAM.- Con el firme compromiso de promover el bienestar y la felicidad de la niñez, el Sistema DIF Altamira continúa sumando esfuerzos solidarios que se traducen en sonrisas y momentos de alegría.

La presidenta del Voluntariado del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional al recibir una significativa donación de juguetes por parte del Instituto de la Mujer en Altamira, misma que será destinada a las celebraciones decembrinas y del Día de Reyes Magos.

“Recibimos la donación de juguetes por parte del Instituto de la Mujer en Altamira, un gesto que llenará de alegría a nuestras niñas y niños”, expresó la presidenta del voluntariado, al subrayar que estas acciones fortalecen los lazos de solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan.

Finalmente, Rossy Luque de Martínez agradeció la participación y liderazgo de la Directora del Instituto de la Mujer, Lic. Gregoria Puga Ávalos, por encabezar esta entrega y sumarse al festejo del Día de Reyes Magos, reafirmando el compromiso conjunto de trabajar por una infancia más feliz y protegida en el municipio.

Es así, como el DIF Altamira refrenda su vocación humanista y su labor permanente para llevar esperanza, alegría y apoyo a las familias altamirenses.

POR OSCAR FIGUEROA