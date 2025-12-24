Alertan por billetes falsos en comercios

Comerciantes del sur de Tamaulipas advierten sobre la circulación de billetes falsos de diversas denominaciones, principalmente durante temporadas de alto flujo de efectivo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La circulación de billetes falsos encendió focos rojos entre negocios del sur de Tamaulipas.

Tras una advertencia difundida en redes sociales sobre presuntos billetes apócrifos de mil pesos, la presidenta de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos (ARCIM), Rosa Edith Deantes Martínez, llamó a los encargados de comercios a no bajar la guardia.

Reconoció que este problema no es nuevo y se intensifica en temporadas de mayor flujo de efectivo.

Señaló que no solo circulan billetes falsos de mil pesos, sino también de menor denominación: 20, 200 y 500 pesos.

«Optamos por entrenar a nuestros empleados de que revisen bien y que utilicen mucho el pincel para checar que no sean falsos los billetes».

Expresó que: «Desgraciadamente cada vez los hacen más parecidos al original; sí tenemos mucho cuidado, procuramos por lo mismo no recibir billetes de mil pesos. Evitamos lo más que se pueda recibirlos y si los recibimos tenemos bien identificado al cliente que nos los dio… nosotros procuramos siempre estar instruyendo a nuestros empleados, estar revisando porque han salido hasta billetes de 20 pesos falsos»

Aunque hasta ahora la ARCIM no ha recibido reportes recientes de afectaciones, Deantes Martínez recordó que ella misma fue víctima del engaño.

«Yo este año no, pero el año pasado sí recibí billetes de mil pesos falsos… son pocos los negocios que no tienen todas las medidas de seguridad; en lo particular, tengo hasta la maquinita donde checas las medidas de los billetes originales».

La líder comercial indicó que la mayoría de los establecimientos cuenta con cámaras para identificar a quienes intentan cometer fraudes.

Además, insistió en capacitar al personal y utilizar plumones o dispositivos de verificación para evitar daños económicos.

Finalmente, pidió fomentar la cultura de la denuncia y recomendó devolver los billetes falsos a quienes los entregan para evitar pérdidas en los comercios.

Por. Cynthia Gallardo

Expreso La Razón