Analizan reestructurar los créditos heredados

El Gobierno de Tamaulipas revisará los mercados financieros a partir de enero para obtener mejores tasas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A partir del mes de enero, la Secretaría de Finanzas realizará la revisión de los mercados financieros y evaluar la posibilidad de una reestructuración de la deuda pública, informó el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

“Vamos a valorar y hacer un análisis de cómo se encuentran los mercados financieros, tenemos proyectado reestructurar dos instrumentos que todavía corresponden a la deuda públicas”.

La idea, señaló, es generar economías que permitan redireccionar los ahorros a proyectos prioritarios de inversión en la entidad, “vamos a ver cómo prevalecen los mercados y en ese sentido vamos a salir a reestructurar estos dos instrumentos”.

El titular de Finanzas explicó que se trata de dos instrumentos financieros , uno de 1,200 y otro de 1,500 millones de pesos que se contrataron en anteriores administraciones y de los que se busca una mejor tasa de intereses.

Ramírez González recordó que el manejo responsable de la deuda pública y la reestructuración de la misma, ha permitido ahorros en casi 800 millones de pesos, con tasas de intereses competitivas.

Detalló que las sobretasas de los créditos pasaron de 0.78 a 0.41 por ciento, señalando qe de cada peso que ingresaba en 2022, se destinaban 57 centavos al pago de deuda, mientras que hoy solo se destinan 38 centavos de cada peso.

Apuntó que la deuda actual del Estado suma los 15,118 millones, por lo que buscarán mejores condiciones crediticias para lograr más economías, “la tendencia es que la tasa siga bajando, se encuentra en 7.25 y la proyección de los análisis es que baje hasta 6.50 el próximo año”.

El Secretario de Finanzas apuntó que debido a ello, será oportuno buscar por parte del Gobierno del Estado, reestructurar esos dos créditos que tienen una tasa de interés de 7.25 con TIIE (Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio) de +49, “por eso se busca estructurarlos”, señaló.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón