Compras de última hora saturan centros comerciales en la víspera de Navidad

Los productos con mayor demanda fueron juguetes, ropa, electrónicos, pavos, carnes, bebidas y artículos para la preparación de platillos tradicionales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A pocas horas de la celebración navideña, los principales centros comerciales de Ciudad Victoria registraron una notable saturación debido a las compras de último momento realizadas por cientos de familias que acudieron en busca de regalos, alimentos y artículos para la cena de Nochebuena.

Desde temprana hora de este 24 de diciembre, establecimientos como Walmart, Soriana y Sam’s Club presentaron largas filas tanto en áreas de cajas como en accesos y estacionamientos, lo que reflejó el incremento en la afluencia de consumidores que dejaron sus adquisiciones para el cierre de la temporada decembrina.

De acuerdo con trabajadores del sector comercial, los productos con mayor demanda fueron juguetes, ropa, electrónicos, pavos, carnes, bebidas y artículos para la preparación de platillos tradicionales, lo que provocó escasez en algunos anaqueles conforme avanzó el día.

El flujo constante de compradores también generó complicaciones viales en los alrededores de los complejos comerciales, principalmente en horarios pico, lo que obligó a conductores a extremar precauciones y a planear con mayor tiempo sus traslados.

Comerciantes señalaron que, aunque el movimiento intenso representa un repunte importante en ventas, la concentración de clientes en un solo día dificulta la atención ágil y aumenta los tiempos de espera, especialmente en cajas y módulos de atención al cliente.

Autoridades y personal de seguridad privada reforzaron la vigilancia en estas zonas para prevenir robos, accidentes y conflictos, al tiempo que recomendaron a la población mantener la calma, respetar turnos y cuidar a menores de edad durante sus recorridos.

El panorama confirma que, pese a las recomendaciones de anticipar las compras, la tradición de dejar todo para el último momento continúa vigente entre las familias victorenses en cada temporada navideña. 🎄🛒