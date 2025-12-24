Detienen y dan prisión preventiva a influencer acusado del secuestro de Doña Lety

La Fiscalía de Veracruz ofrecía una recompensa de hasta 350 mil pesos para quien ofreciera información sobre el paradero de Jaime Toral, quien grababa videos con ‘Doña Lety’.

PUEBLA, MÉXICO.- Tras meses de búsqueda, fue detenido Jaime Toral, influencer que grababa videos con ‘Doña Lety’. Aunque la Fiscalía General de Veracruz inició la búsqueda, lo arrestaron en Puebla.

Jaime Toral es acusado por los delitos de trata de personas y el secuestro de una mujer de la tercera edad conocida como ‘Doña Lety’, quien ganó popularidad en redes sociales por los videos que grababa con el youtuber, sin su consentimiento.

El nombre de Jaime Pascual Hernández Toral ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones después de que ofrecieran una recompensa de 350 mil pesos por el creador de contenido.

Así fue la detención del youtuber Jaime Toral

Un ciudadano fue quien identificó al influencer veracruzano, quien contaba con una ficha de búsqueda activa, por lo cual reportó su presencia al 911 y provocó la movilización de los cuerpos de seguridad para su captura.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, Jaime Toral fue detenido el 22 de diciembre en la calle Arista de la colonia Centro, del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, alrededor de las 3:35 de la tarde.

Tras asegurar a Toral, las autoridades lo trasladaron al Juzgado Cívico-calificador del municipio de Zacapoaxtla, y en las primeras horas de este martes se le traslada a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, ahora coordinará el traslado del sujeto con las autoridades de Veracruz, donde se determinará su situación jurídica.

¿De qué acusan a Jaime Toral?

El creador de contenido veracruzano es acusado de cometer el presunto delito de trata de personas, con el secuestro de ‘Doña Lety’ como el caso más sonado.

También es señalado por su posible participación en la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, su expareja, quien fue vista por última vez el 4 de febrero de 2024 en Tantoyuca, Veracruz, de donde es originario Toral.

Se desconoce el número total de personas que habrían sido víctimas de trata de personas a manos de Toral, quien estuvo activo en redes sociales hasta el día de su detención en Puebla.

Secuestro y rescate de ‘Doña Lety’

En redes sociales, una mujer conocida como ‘Doña Lety’ se hizo famosa por salir a cuadro con Jaime Toral, quien la mostraba en diferentes situaciones; algunas ‘cómicas’ y otras más ‘polémicas’.

En 2023 se dio el boom de este personaje de internet, que acumulaba millones de visualizaciones, y con él, Jaime Toral, quien ya tenía ‘recorrido’ como creador de contenido.

Sin embargo, se descubrió que la mujer en realidad estaba privada de su libertad, por lo cual las autoridades abrieron una carpeta de investigación. En septiembre de 2024, lograron el rescate de Leticia, quien aseguró estar en cautiverio desde hacía un año aproximadamente.

“No sé por qué me pasa esto, hijo. Estuve encerrada mucho tiempo, sin tomar agua, sufrí mucho”, aseguró la mujer en un video compartido por el creador de contenido Luba.

Se dictó una orden de aprehensión contra el señalado y catearon su casa, en la cual ya no estaba. La Fiscalía General de Veracruz ofreció hace meses una recompensa de hasta 350 mil pesos por su captura.

¿Quién es Jaime Toral?

Jaime Toral es un youtuber originario de Tantoyuca, Veracruz que se hizo famoso por hacer contenido ayudando a personas de su comunidad de otras aledañas en Veracruz y Puebla.

Su popularidad aumentó cuando comenzó a grabar videos con ‘Doña Lety’ a quien supuestamente cuidaba y a la que llevo a vivir con él, pues la mujer tenía una situación complicada.

Tras ser señalado del presunto secuestro de Doña Lety en septiembre de 2024, Jaime Toral aseguró que la mujer no vivía con él contra su voluntad, y mencionó que su única intención era ayudarla.

“Dimos la mano y nos la mordieron. Recordemos que ella se arrastraba por las calles y tras llevarla con varios especialistas logramos que volviera a caminar”, según declaraciones de Toral retomadas por el diario El País.

