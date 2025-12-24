En vísperas de Navidad, Carlos pide salud para su hermana antes que juguetes

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A unas horas de celebrarse la Navidad, la petición de Carlos, un niño de once años, refleja la dura realidad que enfrentan muchas familias vulnerables en Tamaulipas. En el ejido Loma Alta, en Ciudad Victoria, vive junto a su hermana Lupita, de ocho años, cuya delicada condición de salud la obliga a permanecer en cama y a enfrentar constantes crisis de epilepsia.

La familia llegó a la capital del estado tras dejar Matamoros, con la esperanza de que Lupita recibiera atención médica especializada. Desde entonces habitan una vivienda prestada y, aunque en algún momento contaron con apoyo institucional, hoy carecen de los medicamentos indispensables para el tratamiento de la menor, situación que pone en riesgo su estabilidad. Así lo explica su madre, Maricela.

“Algunas veces nos han ayudado, pero ahora ya no nos los han dado y ella los necesita”, lamenta.

Carlos recuerda con claridad la Navidad anterior. Aquella fecha la pasó junto a su familia en un hospital, lejos del hogar y sin celebraciones. Por eso, este 2025 su principal deseo no es un regalo, sino algo mucho más sencillo y profundo.

“La Navidad pasada estuvimos en el hospital con mi hermanita. Primero quiero que esta Navidad sea en mi casa”, expresa.

El niño confiesa que le haría ilusión recibir un pequeño dron, motivado por su gusto por los juguetes voladores, aunque deja claro que su prioridad es la salud de Lupita. Un helicóptero de juguete descompuesto despertó su curiosidad por repararlo, aunque no cuenta con lo necesario.

“Lo quiero arreglar, pero no tengo el control”, comenta.

Cuando se le pregunta qué pediría primero si pudiera elegir, Carlos no duda en pensar en su hermana. “Para Lupita, pañales”, responde con naturalidad.

La compra de pañales y medicamentos representa uno de los mayores esfuerzos económicos para la familia. Para esta Navidad, Carlos mantiene solo dos peticiones: poder convivir en casa y, si es posible, recibir un dron pequeño. “Uno chiquito, no muy caro. Quiero verlo volar”, dice.

Para Lupita se solicita apoyo con pañales etapa 5 y con la adquisición de medicamentos indispensables para su tratamiento: Lacosamida tabletas de 100 mg; Cardispan (levocarnitina) solución pediátrica al 10 por ciento; loratadina con betametasona solución pediátrica; prednisolona solución; topiramato tabletas de 100 mg y Keppra solución.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse con Maricela al 834 151 8590. En esta Navidad, la historia de Carlos recuerda que, para muchas familias, el mayor regalo sigue siendo la salud y la posibilidad de pasar la noche en casa.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón