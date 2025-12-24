Estas personas tendrán descuentos de 50% en el pasaporte mexicano en 2026

Las autoridades recomiendan agendar la cita con anticipación durante los primeros meses del año, ya que se registra una mayor demanda

En 2026, el pasaporte mexicano continuará ofreciendo un descuento del 50% en su costo para ciertos sectores de la población, de acuerdo con los lineamientos vigentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este beneficio busca facilitar el acceso a un documento indispensable para viajar, trabajar o realizar trámites en el extranjero, especialmente para personas que enfrentan condiciones económicas o sociales específicas.

El descuento podrá aplicarse tanto para quienes tramiten el pasaporte por primera vez como para quienes soliciten su renovación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. No se trata de una promoción abierta al público en general, sino de un apoyo dirigido exclusivamente a adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que participan en programas de movilidad laboral.

Las autoridades han reiterado que fuera de estos grupos no existe ninguna otra forma de acceder al descuento, por lo que es indispensable acreditar la condición correspondiente con documentación oficial al momento de realizar el trámite.

¿Quiénes pueden acceder al descuento y en qué vigencias aplica?

El beneficio del 50% de descuento está reservado para tres grupos claramente definidos. En primer lugar, las personas adultas mayores de 60 años, quienes podrán acceder a la reducción al comprobar su edad mediante una identificación oficial vigente. En segundo lugar, las personas con discapacidad, quienes deberán presentar una constancia médica o credencial emitida por una institución pública que acredite su condición. Finalmente, el descuento también está disponible para trabajadores agrícolas temporales, principalmente aquellos que forman parte de programas de empleo en el extranjero, como los esquemas de movilidad laboral hacia Canadá.

En cuanto a la vigencia del pasaporte, la SRE ha establecido que el descuento solo aplicará en las modalidades de tres y seis años. La opción de 10 años queda excluida del beneficio, ya que se considera una vigencia extendida que no entra en los programas de apoyo económico. En el caso de los trabajadores agrícolas, la reducción también se limita a los pasaportes de tres y seis años, conforme a la normativa vigente.

Aunque los costos oficiales para 2026 aún no han sido publicados, se prevé que mantengan una estructura similar a la de años anteriores, con ajustes derivados de actualizaciones administrativas. Con base en tarifas previas, el descuento representa un ahorro considerable para quienes cumplen los requisitos, lo que ha incrementado el interés en este trámite cada inicio de año.

¿Requisitos y cómo realizar el trámite del pasaporte en 2026?

Para obtener el descuento del 50%, no basta con solicitarlo. Las personas interesadas deberán comprobar su elegibilidad al momento de presentarse en el módulo de atención. En el caso de los adultos mayores, será suficiente presentar una identificación oficial que confirme la edad. Las personas con discapacidad deberán entregar una constancia médica, certificado institucional o credencial emitida por una dependencia pública. Por su parte, los trabajadores agrícolas deberán presentar una constancia de empleo o documento que acredite su participación en programas oficiales de trabajo temporal.

Además de acreditar el derecho al descuento, todas las personas solicitantes deberán cumplir con los requisitos generales del pasaporte mexicano, que incluyen la presentación de una identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada, CURP actualizada y el comprobante de pago correspondiente, ya con la tarifa reducida aplicada. En los casos de renovación, será necesario entregar el pasaporte anterior, incluso si se encuentra vencido o deteriorado.

El trámite puede iniciarse mediante el sistema de citas de la SRE, ya sea a través de internet, por teléfono o mediante mensajería. Sin embargo, la comparecencia presencial seguirá siendo obligatoria para la revisión de documentos y la validación de datos. Las autoridades recomiendan agendar la cita con anticipación, especialmente durante los primeros meses del año, cuando se registra una mayor demanda.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO