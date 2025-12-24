Fallece Pat Finn, actor de ‘Friends’ y ‘The Middle’

La familia de Pat Finn dio a conocer que el actor murió rodeado por sus seres queridos; en medio del duelo familiar, actores con los que compartió pantalla se despiden de él con conmovedores mensajes

En plena víspera navideña se acaba de confirmar el fallecimiento del actor Pat Finn, actor de programas de comedia como ‘The Middle’ y ‘The George Wendt Show’, según ha reportado el medio estadounidense TMZ. Aunque la noticia trascendió hace unos minutos, la familia del comediante reveló que la fecha exacta de muerte fue el pasado 22 de diciembre.

De acuerdo con lo que el representante del actor de ‘Friends’ reveló a The Post, la muerte ocurrió el pasado lunes a las 22:30 horas. Por su parte, TMZ reveló que el lugar de fallecimiento de la estrella de sitcoms ocurrió en su casa de Los Ángeles, rodeado por su familia.

Aunque no se sabe qué miembros de la familia estuvieron con él en su lecho de muerte, a la estrella de ‘Seinfeld’ le sobrevive su esposa Donna, con quien contrajo matrimonio en 1990, así como los tres hijos en común, quienes sólo se han pronunciado a la tragedia por medio de un comunicado.

“Con profunda tristeza y dolor, la familia Finn anuncia el fallecimiento del querido actor cómico, Pat Finn”, se lee en el comunicado del representante de Pat.

Tras darse a conocer la noticia las redes sociales estallaron con mensajes de despedida para el actor que por décadas dejó risas entre los televidentes. Uno de los mensajes más conmovedores fue el del actor y comediante Jeff Dye, con quien compartió pantalla y una gran amistad.

“No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que pasan desapercibidos. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos vemos en el después; podemos cantar juntos y sacudir la cabeza por todas las maldades que había antes. @thatPatFinn”, escribió a través de su cuenta de X.

¿De qué murió Pat Finn?

Pat Finn murió el 22 de diciembre de 2025 por complicaciones relacionadas al cáncer, aparentemente de vejiga, una enfermedad contra la que luchó desde el año 2022 cuando recibió el diagnóstico. En dicho año recibió tratamiento hasta entrar en remisión, pero poco después la enfermedad regresó, ocasionando metástasis.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO