Hermanos Padilla: brillan en el futbol

Fernando y Alejandro padilla siguen destacando

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los futbolistas victorenses Fernando y Alejandro Padilla tuvieron una participación destacada en la Colombia Cup 2025, torneo internacional que representó una experiencia importante dentro de su formación deportiva.

Fernando Padilla participó en el certamen defendiendo los colores de Leones de Coahuila, equipo con el que se proclamó campeón en la categoría 2017, además de aportar cuatro anotaciones a lo largo del torneo. Asimismo, el atacante victorense también vio acción con Leones Victoria, sumando minutos y experiencia ante distintos rivales demostrando su talento.

Por su parte, Alejandro Padilla participó con Leones FC de Ciudad Victoria, mostrando cualidades que ha desarrollado de manera constante y que le permitieron vivir su primera experiencia internacional en un torneo de alto nivel siendo subcampeón junto a su hermano menor. Fernando.

Ambos hermanos militan actualmente en Rayados Victoria, donde han destacado en sus respectivas categorías. En algunas ocasiones, Fernando ha sido considerado para competir en una categoría superior, lo que incluso les ha permitido coincidir dentro del terreno de juego.

La participación en la Colombia Cup representa un paso importante dentro de su crecimiento deportivo, con la mirada puesta en continuar su desarrollo durante 2026 y seguir persiguiendo el objetivo de consolidarse como futbolistas.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN