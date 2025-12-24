IMÁGENES FUERTES: Hombre se encienda en llamas y cae desplomado al intentar robar cables de un poste en Nuevo León

Los hechos fueron captados en cámara por un testigo, quien presenció el momento exacto en que el joven se desplomó del poste y cayó sobre una patrulla

Un hombre resultó electrocutado en un poste, luego de intentar escapar de la policía, mientras se encontraba en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León. Las primeras versiones indican que el joven intentaba robar cableado, lo que derivó en la arriesgada maniobra que fue capturada en video.

Momentos después de sufrir las graves quemaduras, el joven perdió el conocimiento y se desplomó desde las alturas. De acuerdo con Imagen Televisión, el hombre fue videograbado, hasta que ocurrió la descarga eléctrica, lo que prendió a su cuerpo en llamas brevemente, para posteriormente caer sobre una patrulla, luego de que testimonios denunciaran el presunto robo que intentaba perpetrar a plena luz del día.

Joven cae desde un poste por intentar robar cables

A través de redes sociales, circula el momento exacto en que el joven cae desde las alturas, lo que ocasionó un momento de pánico entre los testigos, quienes vociferaron por la conmoción de los hechos. Las primeras versiones sugieren que el hombre sufrió lesiones de gravedad, sin embargo, las autoridades no han confirmado versiones oficiales.

De acuerdo con el artículo 264 del Código Penal estatal, el robo de cables de cobre y de infraestructura eléctrica puede ser sancionado de 2 a 6 años de prisión, al tomar en cuenta que este crimen perjudica los servicios públicos y de telecomunicaciones.

Proponen agravar pena de robo a cableado

La Cámara de Diputados contempla modificar el Artículo 381 del Código Penal Federal para agravar las sanciones del robo de cableado de cobre, usado para el servicio eléctrico. Javier Guevara González, diputado del PRI que propuso la iniciativa, expone que el robo de cable o cualquier otro material que preste un servicio público «representa pérdidas millonarias para el Gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales».

El legislador priista aseguró que se han incrementado las actividades delictivas ligadas al robo de cobro, ante la revalorización que el material ha cobrado durante los últimos años a nivel mundial.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO