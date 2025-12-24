Intensifican vigilancia en bancos

En algunas instituciones bancarias del centro de Tampico, se ubicaron hasta dos patrullas para hacer guardia.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal intensificaron la vigilancia en bancos, a unas horas de la nochebuena y de la navidad.

Así ocurrió en el caso del banco Bancomer, situado en calle César López de Lara, entre Madero y Díaz Mirón.

En otros bancos, los elementos optaron por el patrullaje con la finalidad de evitar la presencia de sospechosos en afuera de los establecimientos.

Cientos de personas acuden principalmente a los cajeros automáticos a retirar efectivo para realizar las compras navideñas.

Las medidas tienen la finalidad de dar confianza a los usuarios de los bancos al momento de acudir a efectuar algún retiro.

Por. Benigno Solís/La Razón