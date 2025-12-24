Llaman a la solidaridad navideña tras tragedia vial; menor sobrevive y denuncian presunto robo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En vísperas de Nochebuena y a unas horas de la celebración de la Navidad, un hecho marcado por la tragedia y la indignación ha generado un llamado a la conciencia social, luego de un accidente automovilístico en el que varias personas perdieron la vida y solo un menor de aproximadamente 10 años logró sobrevivir.

De acuerdo con versiones difundidas por familiares y testigos, tras el fatal percance ocurrido hace algunos días, un hombre presuntamente ajeno a la familia habría tomado un bolso que contenía una suma considerable de dinero, además de documentos personales pertenecientes a los padres del menor sobreviviente.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento posterior al accidente, donde se observan vehículos severamente dañados, personal de emergencia atendiendo la escena y a un individuo retirándose con una bolsa en medio del caos generado por el siniestro, situación que ha provocado indignación entre usuarios y ciudadanos.

Ante este escenario, se ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y contribuir a la identificación de la persona señalada, con el objetivo de recuperar los documentos y pertenencias, consideradas de vital importancia para el menor, quien quedó en situación de extrema vulnerabilidad tras perder a su familia.

El caso ha cobrado especial relevancia por ocurrir en fechas tradicionalmente asociadas con la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo, lo que ha reforzado el llamado a no permanecer indiferentes ante situaciones de injusticia, sobre todo cuando involucran a un menor de edad.

Familiares y personas cercanas reiteraron que cualquier dato puede ser de ayuda y pidieron que, más allá del señalamiento, prevalezca el sentido humano que caracteriza a estas fechas, con la esperanza de que las pertenencias sean devueltas y el menor reciba el respaldo social que hoy más necesita.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón