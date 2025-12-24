Muere niño de tres años tras accidente en la carretera Zaragoza

César Azael “P” de tres años fue reportado sin vida en el hospital del Seguro Social poco antes de las tres de la tarde.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El accidente registrado la tarde del martes en la carretera Zaragoza tuvo un triste final, debido a que un menor de tres años terminó por fallecer en un hospital de Ciudad Victoria.

César Azael “P” de tres años fue reportado sin vida en el hospital del Seguro Social poco antes de las tres de la tarde.

Azael presentaba golpes internos, los cuales causaron su deceso.

El cuerpo fue identificado por su madre, Esmeralda “R” de 52 años, y con ella fue ingresado a dicho hospital, después de resultar lesionados en un choque con volcadura que tuvieron junto con el jefe de familia.

Los accidentados habían salido de Matamoros con destino a Ciudad Mante, donde pasarían la Navidad y Año Nuevo, y se desplazaban en una camioneta Ford Explorer modelo 1998 con placas de Tamaulipas.

Los papás del niño aseguraron que un tráiler los rebasó, pero en la acción los golpeó y los aventó fuera de la carretera, dando varias volteretas y quedando después con las llantas hacia arriba.

Otros automovilistas se dieron a la tarea de ayudar y procedieron a trasladarlos a bordo de un vehículo particular a la clínica, donde, a pesar de los esfuerzos, nada se pudo hacer.

Por Alfredo Peña