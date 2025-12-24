Taquería anda buscando al señor de las paletas para regalarle 5 órdenes para su cena de Navidad.

A través de un mensaje difundido entre la comunidad, los propietarios expresaron su deseo de invitarlo a pasar por cinco órdenes dobles de súper tacos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El negocio Tampiqueño de venta de tacos de bistec , lanzó un emotivo mensaje para localizar a un conocido vendedor de paletas y obsequiarle alimentos para compartir con su familia en Navidad.

En un gesto de solidaridad y reconocimiento al trabajo diario, el negocio hizo un llamado público para encontrar al conocido “señor de las paletas” de la zona, con el objetivo de entregarle un obsequio navideño.

A través de un mensaje difundido entre la comunidad, los propietarios expresaron su deseo de invitarlo a pasar por cinco órdenes dobles de súper tacos, para que pueda compartirlos con su familia el próximo 25 de diciembre, como parte de la celebración de Navidad.

Los dueños del establecimiento aclararon que el gesto no se trata de caridad, sino de una muestra de agradecimiento, respeto y reconocimiento al esfuerzo y trabajo constante que el vendedor realiza día con día.

“Es un pequeño detalle hecho con cariño”, señalaron, al tiempo que enviaron sus mejores deseos de salud, bendiciones y una Feliz Navidad para él y sus seres queridos.

El negocio pidió el apoyo de la ciudadanía para compartir el mensaje y avisarle al vendedor en caso de que alguien lo vea, con la intención de que la invitación pueda llegar a su destinatario.

Por Mario Prieto.