VIDEO: Daniel Curtis Lee ayuda a su excompañero de ‘El manual de supervivencia Ned’ tras quedarse sin hogar

El actor ayudó a su excompañero de 'El manual de supervivencia Ned' tras saber que se encuentra viviendo en la calle.

Daniel Curtis Lee se convirtió en uno de los principales apoyos para Tylor Chase, exactor infantil que en las últimas semanas ha enfrentado una situación complicada tras quedarse sin un lugar donde vivir.

El actor, recordado por su participación en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, decidió intervenir al enterarse de que su antiguo compañero estaba viviendo en la calle y expuesto a condiciones climáticas adversas en el sur de California.

La situación de Chase generó preocupación entre personas cercanas a él y antiguos colegas del medio artístico, quienes comenzaron a buscar alternativas para brindarle ayuda inmediata.

Daniel Curtis Lee ayuda a Tylor Chase

Al conocer la situación, Daniel Curtis Lee realizó un viaje desde Los Ángeles hasta Riverside, California, con la intención de encontrarse con Tylor Chase y brindarle apoyo y protección. El actor no solo acudió para saludarlo, sino que decidió pasar tiempo con él, conversar y ofrecerle una ayuda frente a las condiciones que estaba enfrentando.

Durante ese día, Daniel Curtis Lee compartió momentos con su excompañero, como caminar juntos y comer pizza, antes de ayudarlo a registrarse en un motel para que no durmiera en la calle.

El objetivo principal era que Chase pudiera resguardarse de una tormenta que se esperaba en la región en los días siguientes. Según explicó el propio Daniel en un video publicado en sus redes sociales.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, dijo en su video.

Además de facilitarle un lugar donde pasar la noche, Daniel Curtis Lee aprovechó el encuentro para expresarle palabras de aliento y confianza, resaltando que aún cree en su capacidad para salir adelante.

“Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, expresó.

El actor explicó que su intención no se limita a un solo encuentro, sino a mantenerse atento a la evolución de la situación de su excompañero.

“Quería asegurarme de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora”, explicó Daniel Curtis Lee a TMZ.

Otros actores buscan apoyar a Tylor Chase

El caso de Tylor Chase no pasó desapercibido para otros exactores infantiles. Shaun Weiss, conocido por su participación en Mighty Ducks, también se sumó a las muestras de apoyo al ofrecerle la posibilidad de permanecer en un centro de recuperación con el que colabora actualmente.

Sin embargo, de acuerdo con lo que comentó Daniel Curtis Lee, Tylor Chase ha mostrado resistencia a aceptar ayuda que implique hospitales o centros de tratamiento. A pesar de varios intentos por convencerlo, el actor se ha mantenido firme en su postura, lo que ha dificultado la posibilidad de canalizarlo hacia una asistencia profesional.

Personas cercanas a Tylor señalan que, aunque recibe ofertas de apoyo, se siente más cómodo permaneciendo en la calle.

“Veo un potencial inmenso en él”, comentó Lee, dejando ver su esperanza de que, eventualmente, su excompañero pueda encontrar una alternativa que le permita mejorar su calidad de vida.

La situación también fue abordada por otros integrantes del elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned. Devon Werkheiser, quien interpretó al personaje principal de la serie, expresó su tristeza al ver a Tylor Chase atravesar este momento complicado.

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, comentó Werkheiser.

El actor señaló que cuando se combinan problemas de adicción con temas de salud mental, la intervención externa se vuelve más compleja, especialmente si la persona afectada no busca ayuda.

Aun así, confía en que la visibilidad del caso pueda generar empatía, apoyo real y oportunidades para que Tylor Chase acceda a algún tipo de tratamiento cuando esté preparado.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR