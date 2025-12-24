VIDEO: Pitbull ataca a bebé en calles de NY; dueño del perro logra que el perro lo suelte

En el video se puede ver al perrito sin querer soltar al bebé; los hombres tuvieron que someter al animalito para que dejara al nene

Antes que cualquier información al respecto, es necesario que te advirtamos que las imágenes son fuertes y que aún con que el bebé que fue atacado por el pitbull está fuera de peligro, las imágenes son impactantes, por lo que te recomendamos discreción al momento de verlas en casa.

A través de redes sociales se difundió un video en el que un transeúnte en Nueva York, en Estados Unidos, grabó el momento en que un perro pitbull atacaba a un pequeño de un año de edad, aproximadamente.

En las imágenes se observa al animal sin querer soltar la pierna del menor, ante la mirada de otros ciudadanos que caminaban en la misma vía en donde estaba ocurriendo todo. El dueño del perro lo intentaba someter, sin embargo éste no soltaba la extremidad de la niña, quien logró ser rescatada momentos después.

Así fue el ataque del pitbull al menor

En el video se observa a tres personas que se encuentran alrededor del pitbull y del bebé, intentando todos hacer que el animal suelte la pierna del menor. En algún momento, no sólo se ve al dueño del perro intentar someterlo para que suelte la extremidad que tiene en el hocico, sino también se observa a otra persona golpearlo fuertemente con el pie para provocar que deje de morder.

Luego de unos instantes de tensión en los que una mujer gritaba aterrorizada y que el grupo de hombres intentaran de todo para hacer que el pitbull suelte al bebé, logran el cometido, mientras el dueño se aleja con el perro y el familiar del bebé llama a emergencias para que acuda lo más pronto posible una ambulancia.

Lo que se supo del bebé es que se encuentra fuera de peligro y que será el dueño del animal el que pague los gastos médicos y de recuperación tras la mordida del pitbull.

Los comentarios en redes

En redes sociales se leen diversos comentarios en los que algunos aplauden la labor de los hombres al someter al perrito y lograr que soltara al bebé, sin embargo, muchos otros culpan al dueño del animal por no llevarlo con un bozal mientras lo paseaba en las calles de Nueva York.

«Puede ser el perro más noble del mundo, pero si quieres ahorrarte un problema en la calle, que siempre lleve bozal, siempre»; «en este video todo es triste, pero al final se puede ver cómo el tipo mira a su perro por última vez, y básicamente se entiende lo que va a pasar después»; «no entiendo porqué aquí en Estados Unidos los perros no usan bozal, son varios casos que he visto de perros atacando niños», son algunos de los comentarios que se leen en el video.

CON INFORMACIÒN DE EL HERALDO DE MÉXICO