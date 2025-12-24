Vivirá Tamaulipas navidad sin fríos

Pese a que existe una extensa masa de aire ártico permanece concentrada en el oeste de Canadá, sin posibilidad, por ahora, de avanzar hacia el sur del continente

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Contrario a lo que suele anticiparse en esta época del año, Tamaulipas vivirá una semana navideña sin descensos significativos de temperatura, de acuerdo con información de Meteorología Tamaulipas.

Especialistas explicaron que una extensa masa de aire ártico permanece concentrada en el oeste de Canadá, sin posibilidad, por ahora, de avanzar hacia el sur del continente y, en particular, hacia México.

Este comportamiento se debe a un bloqueo atmosférico que actúa como una barrera, impidiendo el desplazamiento del aire extremadamente frío hacia el noreste del país. Como resultado, las bajas temperaturas típicas de diciembre se mantienen alejadas de la región.

Mientras el aire ártico continúa “atrapado” en el norte, el estado registra condiciones más templadas de lo habitual, lo que favorece celebraciones navideñas sin el frío intenso que ha caracterizado a otros años.

No obstante, los meteorólogos advirtieron que este escenario podría cambiar.

Aunque el bloqueo atmosférico se mantiene firme, no es permanente, por lo que existe la posibilidad de que, más adelante, se debilite o se fracture, permitiendo el ingreso de aire frío hacia el sur.

Por ahora, el pronóstico es claro: no se esperan irrupciones de aire ártico durante la semana de Navidad en Tamaulipas.

El comportamiento de la atmósfera, señalaron los especialistas, definirá si el invierno muestra su rostro más severo en las próximas semanas.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN