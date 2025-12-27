“Las máquinas no nos van a rebasar”: cuentacuentos Jorge De la Peña defiende la narración como puente cultural en la niñez

El promotor cultural consideró que 2026 ha sido un año de impulso para la lectura entre adolescentes y jóvenes del sur de Tamaulipas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para el cuentacuentos Jorge De la Peña, la tecnología no desplazará la narración oral en la formación cultural de niñas, niños y jóvenes. Asegura que el vínculo humano sigue siendo insustituible.

“Tenemos esa gran oportunidad de volver a hacer las cosas como lo hacían los abuelos. Que todo sea tangible, que todo sea directo… Somos seres humanos, no creo que vayamos a ser rebasados por las máquinas como alguna vez lo hemos pensado”

De la Peña, narrador de cuentos, mitos y leyendas de la zona huasteca, señaló que su audiencia ha crecido al ritmo en que sus primeros oyentes han pasado de la niñez a la adolescencia y de ahí a la vida adulta.

Señaló que los públicos actuales son distintos a los de hace dos décadas debido al avance tecnológico.

“El alcance de la tecnología sí los vuelve en algunos más despiertos y por lo tanto también en unos los vuelve más conscientes”

Recordó que en diversos colegios se organizan Ferias del Libro como una herramienta educativa y recreativa para fomentar el hábito lector.

Además de su labor como narrador, De la Peña es actor y participa en la película The Driver, coproducción entre Hollywood y Tampico.

“Vienen algunos festivales, algunas cosas interesantes donde se va a dar a conocer el talento de la zona sur, no solo lo actoral sino lo técnico… siento que en Tampico nos hemos quedado en que somos locales, pero la mayoría hemos trabajado para producciones nacionales e internacionales por nuestro lado”, aseguró.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón