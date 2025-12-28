Alza en insumos obliga a restaurantes de Victoria a ajustar menús y precios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El incremento en los precios de los insumos para restaurantes, principalmente de algunas proteínas como la carne, ha obligado a socios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Ciudad Victoria a realizar ajustes en sus menús y precios.

Estas modificaciones se aplican de manera gradual y sin sacrificar la calidad de los platillos, con el objetivo de no afectar el bolsillo de los comensales.

Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de CANIRAC Victoria, explicó que cada año se registran aumentos en los precios de productos de la canasta básica utilizados en los restaurantes, en especial en algunas proteínas.

Ante esta situación, los establecimientos se ven en la necesidad de hacer ajustes en sus menús, cuidando siempre no demeritar la calidad de los alimentos que se ofrecen al público.

Señaló que la estrategia del sector es reflejar estos incrementos de manera gradual en los precios, buscando que el impacto para los clientes sea el menor posible, al tiempo que se mantiene la rentabilidad de los negocios.

Reconoció que la carne ha registrado alzas importantes en su precio, al igual que otros insumos básicos, por lo que los restauranteros se ven obligados a buscar proveedores que ofrezcan costos más accesibles, a fin de evitar incrementos excesivos en los precios finales de los platillos, ya que esto podría afectar directamente la afluencia de clientes.

En cuanto a las inspecciones de Protección Civil, el dirigente empresarial destacó que, como cámara y parte del comercio formal, siempre se atienden las recomendaciones que emite esta dependencia.

Explicó que las autoridades realizan revisiones, hacen observaciones y estas se cumplen para evitar multas o sanciones.

Agregó que, a diferencia de los negocios formales, existen establecimientos que operan fuera de la formalidad y que posiblemente no atienden las recomendaciones de Protección Civil, lo que representa un riesgo.

Finalmente, señaló que hasta el momento no se han registrado casos de restaurantes omisos a las recomendaciones ni accidentes derivados de ello.

Además, destacó que de manera constante se capacita a los colaboradores en temas gastronómicos, manejo de bebidas, salud, riesgos sanitarios y Protección Civil.

