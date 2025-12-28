Cabeza de Vaca y Makito anuncian conversión política y patrimonial

Prometen devolver bienes y respaldar a Morena "por el bien de Tamaulipas"

En un anuncio que sorprendió a propios y extraños, Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Peña Ortiz informaron que entregarán todos los bienes acumulados

durante su paso por el poder, como muestra de congruencia y compromiso con el futuro del estado.

El primero, exgobernador, adelantó que renunciará formalmente al PAN, mientras que el alcalde de Reynosa aseguró que respaldará de manera incondicional

a Morena, convencido de que los tiempos exigen definiciones claras y desprendimientos mayores. Peña Ortiz agregó que, como parte de este nuevo entendimiento político, dialogará personalmente con su mamá “Maki” para persuadirla de no buscar la candidatura a la gubernatura por el Partido Verde de Ecologista de México, a fin de evitar divisiones innecesarias y privilegiar la unidad.

Ambos coincidieron en que la decisión no responde a cálculos electorales ni coyunturas legales, sino a una reflexión profunda sobre el rumbo del estado y del país, subrayando que para ellos Andrés Manuel López Obrador “es lo mejor que le ha pasado a México”.

“Lo hacemos por el bien de Tamaulipas, siempre tuvimos claro el proyecto, solo que ahora lo entendimos mejor”, señalaron, entre sonrisas, al destacar que la reconciliación política también implica desprendimiento material. El anuncio fue recibido con asombro generalizado y un prudente silencio en los círculos partidistas, mientras se afinan los detalles de la entrega de bienes y la nueva etapa de militancia.

POR. STAFF

EL ESTRESO

(INOCENTE PALOMITA, HOY ES 28 DE DICIEMBRE)