Camioneta invade carril, choca y se estrella con barda

El encontronazo ocurrió la mañana del domingo, en el bulevar Adolfo López Mateos, frente a la UAT y al aeropuerto internacional de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por invadir un carril, una camioneta fue impactada por un auto, para posteriormente chocar con la barda de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico.

En el percance, los conductores y sus acompañantes salieron ilesos.

El encontronazo ocurrió la mañana del domingo, en el bulevar Adolfo López Mateos, frente a la UAT y al aeropuerto internacional de Tampico «Francisco Javier Mina».

Una Ford en color blanco y un Mazda rojo participaron en la colisión.

Ambos vehículos se desplazaban por los carriles de norte a sur de ese bulevar.

A la altura del puente peatonal de la universidad, el conductor de la camioneta invadió el carril por el que iba el Mazda, sacando de balance al coche que terminó chocando con la Ford a la que proyectó contra la barda de la UAT.

La unidad en color blanco quedó arriba de la banqueta mientras que el auto quedó en sentido contrario, a un lado del camellón.

Conductores y acompañantes tuvieron suerte al no sufrir lesión alguna.

Elementos de Tránsito llegaron para tomar conocimiento del accidente y encargarse de la vialidad.

Por Benigno Solís

La Razón