COMAPA Victoria alerta por heladas: Piden proteger medidores y tuberías para evitar fugas y gastos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el descenso de temperaturas por la temporada invernal, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria emitió un llamado urgente a la ciudadanía para proteger medidores de agua y tuberías expuestas, con el fin de prevenir fugas, daños estructurales y costos adicionales en los hogares.

El gerente general del organismo, Fernando García Fuentes, advirtió que las heladas representan un riesgo significativo para la infraestructura hidráulica doméstica, ya que el frío extremo puede provocar el reventamiento de medidores y tuberías que permanecen a la intemperie.

Señaló que una medida preventiva básica consiste en cubrir los medidores con materiales aislantes como hule espuma, cartón o tela gruesa, sobre todo durante la noche y en las primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas más bajas.

“Es fundamental que la población tome precauciones. Las heladas pueden causar daños severos en medidores y tuberías, lo que deriva en fugas de agua, interrupciones en el servicio y gastos innecesarios para los usuarios”, expresó.

Aunque hasta el momento no se han registrado temperaturas congelantes en la capital, García Fuentes subrayó que el invierno apenas inicia, por lo que insistió en la importancia de anticiparse a posibles afectaciones. “Prevenir siempre resulta más conveniente que reparar. Un medidor dañado puede generar problemas en el suministro y costos que se pueden evitar con acciones sencillas”, puntualizó.

Finalmente, el titular de la COMAPA exhortó a la ciudadanía a revisar de manera constante sus instalaciones y reportar de inmediato cualquier fuga o daño relacionado con el frío, a fin de que el organismo brinde atención oportuna y se evite el desperdicio de agua potable.

Por Raúl López García

Expreso