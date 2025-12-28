Confirma Semar 13 muertos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Esta tarde, la Semar reporta que 13 personas murieron debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico, mientras que 98 se encuentran lesionadas.

OAXACA, MÉXICO.- La Secretaría de Marina (Semar) informa esta tarde que debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico, sobre la Línea Z, en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos, del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 13 personas murieron.

A través de un comunicado detalla que debido al accidente en el Tren Interoceánico, en el que viajaban 250 personas, se reportan 98 lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad.

Debido a lo anterior, la Semar expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente; además, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR