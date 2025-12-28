Encuentran víbora en cajero automático

Personal de seguridad detectó la presencia del animal, solicitando el apoyo de bomberos municipales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La mañana del domingo, fue encontrada una víbora en las instalaciones de un cajero automático, en el municipio de Tampico.

El reptil de aproximadamente 80 centímetros se encontraba en un cajero localizado en la avenida Ejército Mexicano.

Los vulcanos se trasladaron al punto para efectuar la captura de la víbora, misma que no forma parte del grupo de serpientes venenosas

Tras arribar, ubicaron a la culebra y con guantes especiales atraparon al animal para después retirarlo del sitio.

La llevaron a un área verde alejada del lugar donde fue liberada.

Por. Benigno Solís/La Razón