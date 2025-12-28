Evalúan instalar energía renovable en escuelas públicas de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La incorporación de electricidad sustentable en planteles de educación básica ya se encuentra en etapa de análisis en Tamaulipas.

El Colegio de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Energético, estudia un proyecto para implementar sistemas de energía renovable en escuelas públicas del estado.

La propuesta contempla dos objetivos centrales: disminuir los costos de operación de los planteles y ampliar el acceso a energía limpia, además de fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico. Estos factores tendrían un impacto directo en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El rector de El Colegio de Tamaulipas, Marco Antonio Moreno Castellanos, explicó que el propósito es diseñar un modelo viable y replicable que permita aprovechar fuentes renovables como parte de una estrategia de largo plazo para el sector educativo.

“Se sostuvo una reunión con el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, para presentar el proyecto de Análisis de Factibilidad para la Implementación de Sistemas de Energías Renovables en Escuelas de Educación Básica en Tamaulipas, el cual servirá como base estratégica para impulsar un programa de electrificación sustentable”, precisó.

En la reunión también participaron el coordinador general académico, Andrés Medrano Maydón, y la profesora investigadora Ruth Azucena Bordallo Favela, quienes aportaron elementos académicos y técnicos para respaldar el análisis del proyecto.

De avanzar esta iniciativa, decenas de escuelas podrían acceder a energía renovable a bajo costo, con beneficios que se extenderían a las comunidades educativas y a su entorno, al fomentar el uso responsable de los recursos y la sustentabilidad energética.

Por. Raúl López García

Expreso