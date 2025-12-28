Fallece Marco Antonio Bernal Gutiérrez, político tamaulipeco de larga trayectoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marco Antonio Bernal Gutiérrez, exsenador de la República, diputado federal y figura relevante del priismo nacional, falleció este domingo a los 72 años de edad. Su deceso fue confirmado por fuentes cercanas a su familia y del ámbito político, generando reacciones en Tamaulipas y en círculos nacionales donde fue reconocido por su trayectoria institucional.

Originario de Matamoros, Tamaulipas, Bernal Gutiérrez desarrolló una carrera política de varias décadas, caracterizada por su perfil técnico, su cercanía con los procesos legislativos y su participación en momentos clave de la vida pública del país. Fue militante histórico del Partido Revolucionario Institucional, fuerza desde la cual ocupó diversos cargos de representación popular y de responsabilidad federal.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como senador de la República y diputado federal en dos ocasiones, participando en comisiones relacionadas con gobernación, desarrollo social y asuntos políticos. Su paso por el Congreso se distinguió por una agenda enfocada en el diálogo institucional y la construcción de acuerdos, en un periodo marcado por transiciones políticas complejas.

Uno de los episodios más relevantes de su carrera ocurrió en la década de los noventa, cuando fue designado comisionado federal para los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en Chiapas, en el contexto del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde esa posición, participó en los procesos de negociación y diálogo que marcaron una etapa clave en la política de paz del país.

Además de su trayectoria política, Bernal Gutiérrez tuvo formación académica en psicología y ciencias políticas, y mantuvo actividad como analista y consultor en temas públicos. Su perfil fue identificado como el de un político con conocimiento profundo del Estado y de sus mecanismos de gobernabilidad.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas voces del ámbito político expresaron condolencias y reconocimiento a su trayectoria, destacando su papel en la vida pública nacional y su vínculo permanente con Tamaulipas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los servicios funerarios.