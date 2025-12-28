Hasta tres accidentes de motocicleta al día en Victoria; Cruz Roja lanza alerta vial

A este riesgo se suma el uso indebido de las motocicletas para transportar a más pasajeros de los permitidos, incluidos menores de edad.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El uso de la motocicleta como medio de transporte cotidiano en Ciudad Victoria se ha convertido en un foco de alerta para los cuerpos de emergencia, ante el aumento de accidentes provocados principalmente por la falta de medidas básicas de seguridad.

Tan solo en la capital tamaulipeca, los servicios de auxilio atienden diariamente entre dos y tres percances viales en los que se ven involucradas motocicletas, muchos de ellos con saldo de lesiones graves, informó la Cruz Roja Mexicana.

Jesús Suárez Silveira, coordinador estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas, advirtió que la omisión del casco y otros aditamentos de protección incrementa de manera significativa la gravedad de las lesiones.

Tras una reciente intervención de alta complejidad en un siniestro vial en Ciudad Victoria, la Cruz Roja volvió a emitir una alerta preventiva dirigida a los conductores, especialmente a motociclistas, a quienes recordó que la mayoría de los accidentes con consecuencias severas se originan por descuidos evitables.

El coordinador de Rescate explicó que las maniobras de liberación de personas lesionadas requieren capacitación constante y máxima precisión, ya que un error puede agravar la condición del paciente. No obstante, subrayó que ninguna técnica de rescate sustituye a la prevención.

La institución reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad, mantener la atención total al conducir y evitar el consumo de sustancias que afecten los reflejos. En el caso de los motociclistas, insistió en el uso obligatorio de casco certificado y protección adecuada, elementos que reducen de forma considerable el riesgo de lesiones mortales.

La Cruz Roja advirtió que manejar con responsabilidad no solo protege al conductor, sino también a pasajeros, peatones y al personal de emergencia que acude diariamente a atender los accidentes viales en la ciudad.

Por Raúl López García

Expreso