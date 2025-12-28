Inocente Palomita te dejaste Engañar

El Día de las Bromas, de los juegos verbales y los engaños pueden ser trampas de la buena fe, la ironía y la burla combinada, sobre un episodio de Historia Cristiana que en realidad expresa los hechos sanguinarios que Herodes protagonizó para acabar con el Niño Jesús.

TAMAULIPAS, MÉXICO.-Se trata de un hecho Bíblico que nos narra Mateo, según el cual Herodes ordena asesinar a los niños menores de 2 años, y así acabar con el Mesías, en Belen.

Este pasaje bíblico

Es retomado en los pueblos hispanos como un momento de burla, de cierto festejo, según algunos por la finta de los Reyes Magos para proteger la vida de Jesús.

En México es una celebración que alterna el juego, la broma, el engaño como artificio de pasarla bien, de cotorreo y hasta susto extremo al llegar a bromas peligrosas.

Es común festejar con todos los instrumentos que hoy nos ofrecen las redes sociales, a veces causa extrema que puede significar momentos desagradables.

En la Ciudad de México, la broma puede ocasionar momentos muy desagradables en las colonias populares de los barrios de Tepito, en la Colonia Buenos Aires, por citar algunos ejemplos donde las bromas rebasan el simple festejo resultando severamente ofensivo y peligroso al lanzar agua, objetos, y residuos fecales colocar hilos invisibles para causar daño, al colocar trampas a los transeúntes en.las calles, trampas en apariencia inocentes. Pero expresan los episodios de la ciudadana, Jose Guadalupe Posada, Manuel Cano Manilla son artistas que reflejan esos episodios populares donde la broma, es una fiesta en que se siente la critica social en los barrios y plazas.

En México, algunos alternan los festejos con la vendimia, la farandula, con la broma, burlesca y tramposa, muy propia del ser mexicano.

El arte popular mexicano es rico en tonalidades donde la mascara es un encanto , la broma esconde al susto, y el espanto apare desde la alegría de las calaveras, la muerte, la critica, como lo hace Jose Clemente Orozco y Diego Rivera , en la obra grafica o sus murales.

El chiste esta en el juego verbal y la mentira.

La broma politica, la burla amorosa, el intercambio de los roles sociales que reflejan una crítica y autocritica que lleva a la satira.

Por hoy cuídense no se dejen engañar. La broma macabra e inocente puede esconder la venganza cotidiana.

Mejor ria un poco de.la vida, que de verdad a veces espanta.

POR. ALEJANDRO ROSALES LUGO

EXPRESO-LA RAZÓN