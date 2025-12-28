Lanzarán disco póstumo de Vicente Fernández con 25 colaboraciones

El cantante permanece más fuerte que nunca en el corazón del público a través de su música, a la que se sumará un nuevo disco con estilo banda

Han pasado cuatro años desde la muerte de Vicente Fernández, una de las grandes leyendas de la industria que se mantiene en el corazón del público gracias a su música, a la que se sumará un nuevo disco.

De acuerdo con la información revelada, el disco póstumo tendrá un estilo de banda y ya tiene fecha de lanzamiento, además de que tendrá colaboraciones con grandes artistas como Christian Nodal, Edén Muñoz, Yuri, Ana Bárbara y Ángela Aguilar.

El “Charro de Huentitán” murió el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco, tras varios días hospitalizado luego de haber sufrido una fuerte caída en su rancho que le provocó lesiones en la columna cervical. El cantante falleció por complicaciones de salud derivadas del Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que atacó su sistema inmunológico y provocó una falla multiorgánica.

¿Cuándo lanzarán el disco póstumo de Vicente Fernández?

Vicente Fernández Jr, hijo mayor del llamado ‘Rey de la música ranchera’, señaló en entrevista para Latinus que el disco póstumo del cantante será lanzado a finales de febrero de 2026 bajo el nombre de “Tributo al rey, con banda”.

“Fue un trabajo muy complejo. Agradecido con cada una de las personas que están en este disco y que tenemos la seguridad que va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, añadió.

¿Qué artistas participan en el disco póstumo de Vicente Fernández?

El disco “Tributo al rey, con banda” tendrá 25 colaboraciones con grandes estrellas de la música mexicana, entre ellos algunos con los que el ‘Charro de Huentitán’ tuvo una gran amistad. Como Ángela Aguilar, cuya familia tuvo una gran cercanía con el cantante, pero ahora existen rumores que apuntan a una fuerte rivalidad entre su padre, Pepe Aguilar, con Alejandro Fernández.

Christian Nodal

Ángela Aguilar

El Recodo

Ana Bárbara

Fuerza Regia

Edén Muñoz

Alejandro Fernández

Joss Favela

Julio Preciado

Jorge Medina

