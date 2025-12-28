Mercerías de Tampico resisten embate de cadenas comerciales: sólo dos sobreviven en el mercado municipal

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En medio de la presión que ejercen las grandes cadenas comerciales, las mercerías del mercado municipal de Tampico siguen dando la batalla. Martha De la Cruz López, locataria del Centro de Abastos, reconoció que este giro “ha sido muy golpeado” y que apenas sobreviven dos negocios tradicionales, uno de ellos con más de 50 años de historia.

“El giro de mercería en la zona está muy golpeado, muy poquitas sobreviven, las tiendas de cadenas nacionales han provocado el cierre”

Explicó que para enfrentar la temporada navideña, varios propietarios tuvieron que solicitar financiamientos para surtir mercancía.

Reconoció que mantenerse en operación ha sido complicado.

“Con mucha fe, con mucho esfuerzo. Sí hay que decirlo, hemos recurrido a los créditos, es como nos mantenemos a flote, abrimos un hoyo pa’ tapar otro y ahí estamos”

Pese a la adversa situación, informó que lograron un repunte cercano al 80% en ventas durante diciembre.

Las compras se hicieron con incertidumbre, pero la respuesta de los clientes permitió cerrar el año con algo de alivio.

“El año estuvo muy difícil, muy, muy duro… surtimos mucho menos que otros años, primero porque no había dinero y segundo por miedo de arriesgarnos y que se quedara el material, pero afortunadamente la gente ha respondido bastante bien. Si logramos salir sin deuda será ganancia”

Aunque en Tampico existen otras mercerías, en el mercado municipal sólo permanecen dos.

“La señora de la esquina tiene más de 50 años en el mercado, yo tengo menos… somos las únicas que hemos sobrevivido, me parece que bastante vigentes”

Entre los artículos más buscados en esta temporada se encuentran decoraciones del Grinch y El extraño mundo de Jack, espirales, serpentinas, velitas para posadas y figuras para nacimientos, productos que mantienen viva la tradición y sostienen a los negocios que se niegan a desaparecer.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón