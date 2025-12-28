Ponte a trabajar… pero hasta el próximo año

Políticos de diversos partidos reconocen en un ejercicio de autocrítica que se excedieron en sus campañas electorales y que las finanzas se resienten

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En un inédito ejercicio de autocrítica colectiva, políticos de todos los colores que hoy andan en modo campaña admitieron que se excedieron, que se avorazaron y

que el calendario les ganó, por lo que han decidido hacer una pausa estratégica al proselitismo y ponerse a trabajar de verdad, a partir del próximo año

En ese sentido se pronunciaron, cada quien desde su trinchera, Maki Ortiz, Olga Sosa, Adrián Oseguera, Carlos Cantú Rosas, Chucho Nader, Pepe Braña, Hugo Reséndez, Manuel Muñoz Cano, Paty Chío, Truko Verástegui y Alba Verástegui, quienes coincidieron en que la política también cansa… sobre todo cuando el dinero ya no fluye.

Morenistas, panistas y priistas reconocieron que el entusiasmo electoral resultó más caro de lo previsto, que comprar simpatías, likes y aplausos digitales dejó los bolsillos temblando y que mantener ejércitos virtuales para elogiarse o atacar al adversario se volvió financieramente insostenible

Aceptaron que las bardas no se pintan solas, que las lonas no se cuelgan por voluntad divina y que los espectaculares no aparecen por generación espontánea, mientras los resultados reales siguen en lista de espera

Especial consenso hubo en torno a las redes sociales, ese territorio donde se gastó sin medida para inflar logros, construir épicas exprés y sostener pleitos ajenos, con métricas vistosas pero retornos políticos cada vez más dudosos

Tras revisar cuentas, facturas y estados financieros, concluyeron que es más barato —y quizá más efectivo— trabajar, aunque ese compromiso, aclararon, entrará en vigor una vez pasado el cierre de año, las posadas pendientes y el merecido descanso del activismo intenso

Prometieron que en enero volverán a los temas incómodos, a los problemas reales y a la gestión sin reflector, sin transmisión en vivo y sin fotógrafo de cabecera, al menos durante un tiempo razonable

Pidieron paciencia a la ciudadanía, asegurando que esta pausa no es abandono sino una reingeniería moral y presupuestal, necesaria para regresar con prioridades más claras y menos filtros

Porque en política, como en los propósitos personales, el trabajo serio siempre empieza el lunes… o el próximo año, y este, admitieron entre risas, ya se les fue

POR. STAFF

EL ESTRESO

(INOCENTE PALOMITA, HOY ES 28 DE DICIEMBRE)