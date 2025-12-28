Prevé UGRT qué en 2026 se reactive la exportación de ganado a Estados Unidos

Fue la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) quien estimó dicha información tras un prolongado cierre que mantuvo en vilo al sector pecuario del estado.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El primer semestre del cercano 2026, será decisivo para miles de ganaderos tamaulipecos, pues se espera que sea en este tiempo cuando la exportación de ganado bovino en pie se restablezca nuevamente hacia los Estados Unidos después de estar en pausa por más de un año ante los efectos del gusano barrenador.

Lo anterior se sustenta en los avances que han logrado las autoridades federales mexicanas en las negociaciones con el gobierno estadounidense, las cuales han mostrado señales positivas luego de meses de revisión sanitaria y técnica.

El presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, afirmó que, pese a la crisis nacional provocada por el gusano barrenador, Tamaulipas ha logrado conservar su estatus productivo y sanitario, lo que ha permitido mantener la confianza de las autoridades del vecino país del norte.

Por tanto, destacó que existe un trabajo constante entre la Confederación Nacional Ganadera, encabezada por Homero García de la Llata, y la Secretaría de Agricultura federal, a cargo de Julio Berdegué, que se enfoca en destrabar la exportación del ganado mexicano hacia Estados Unidos.

“Se está haciendo las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la apertura, creemos que será en el primer semestre del 2026”, afirmó Guerrero Gamboa.

El dirigente reconoció que el cierre parcial de la frontera generó inquietud entre los productores, aunque aseguró que el impacto no fue tan severo como se preveía, debido a las condiciones favorables que ha mantenido el mercado nacional.

“No ha afectado tanto, el precio del consumo de becerros ha estado bien. Nuestro becerro valía 60 pesos por kilo y ahora vale 90 o 100, mientras que el sorgo bajó”, dijo, al comparar la estabilidad del sector ganadero con la difícil situación que enfrenta actualmente la agricultura.

Estas circunstancias permitieron que, a pesar de las restricciones sanitarias, el cierre de 2025 resulte positivo para la ganadería tamaulipeca, al mantenerse precios competitivos y flujo comercial interno.

Guerrero Gamboa explicó que las pláticas con el USDA avanzan bajo un esquema de regionalización, el cual reconoce como zonas libres del gusano barrenador a estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y una parte certificada de Durango.

Recordó que, tras los casos detectados recientemente en Nuevo León, se optó por cerrar el ingreso de ganado procedente del sur hacia esa entidad, como una acción preventiva para proteger a la región norte del país.

“Es una medida buena, el USDA ve con buenos ojos blindar la parte norte para poder decir: pueden exportar”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la UGRT señaló que desde el brote del gusano barrenador se reforzaron los protocolos de exportación en Tamaulipas, con revisiones más estrictas y tiempos de observación prolongados, lo que brinda mayor certidumbre sanitaria a Estados Unidos y fortalece la expectativa de que el comercio ganadero se reactive en el corto plazo.

Por. Antonio H. Mandujano