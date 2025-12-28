“Quizá los Estados Unidos se han convertido en la verdadera ONU”: Trump destaca labor de su país en conflictos

Luego de firmar una histórica tregua en Camboya, el presidente norteamericano arremetió contra la función de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos bélicos.

ESTADOS UNIDOS.- La firma de una histórica tregua entre los gobiernos de Tailandia y Camboya le sirvió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cargar en contra de la función de la Organización de las Naciones Unidas.

En un mensaje publicado en su red social, Trump señaló estar complacido en anunciar la tregua, pero cuestionó que las Naciones Unidas no hayan tenido un papel decisivo en la negociación de dicho acuerdo

“Me complace anunciar que la pelea entre Tailandia y Camboya se detendrá momentáneamente y luego comenzarán a vivir en paz, como señala nuestro reciente tratado.

“Me gustaría felicitar a los dos grandes líderes (de ambas naciones) por su brillantez para alcanzar esta rápida y muy justa conclusión. Fue rápida y decisiva, como todas estas situaciones deben ser”, señaló

Critica papel de la ONU en Ucrania

El mandatario norteamericano señaló que, en los 11 primeros meses de su gobierno, ha logrado treguas o ceses al fuego en por lo menos ocho conflictos internacionales, algunos de ellos con varios años de duración.

“Los Estados Unidos están orgullosos de haber ayudado, ¡como siempre! Con todas las guerras y conflictos que he ayudado a detener durante los últimos once meses, quizá los Estados Unidos se han convertido en la verdadera ONU.

“(La ONU) ha sido de muy poca o ninguna ayuda en ninguno de ellos, incluyendo el desastre que actualmente se desarrolla entre Rusia y Ucrania. Las Naciones Unidas deberían comenzar a involucrarse activamente en la paz mundial”, detalló.

Trump realizó estas declaraciones mientras recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde intentan avanzar en un acuerdo de paz con Rusia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO