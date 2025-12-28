Sheinbaum confirma saldo mortal tras accidente del Tren Interoceánico; Marina atiende la emergencia

CIUDAD DE MÉXICO,OAXACA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Marina.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la mandataria señaló que fue notificada directamente por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del tren, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de asegurar que se activaron de inmediato los protocolos de atención a los pasajeros afectados.

Sheinbaum indicó que elementos de la Marina, junto con personal de Protección Civil y servicios médicos, se encuentran desplegados en la zona del siniestro para atender a los lesionados, brindar apoyo a los pasajeros y coordinar los traslados hospitalarios que sean necesarios.

El accidente se registró en un tramo de la línea ferroviaria que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto estratégico del Gobierno federal que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México mediante transporte ferroviario de carga y pasajeros.

En su mensaje, la presidenta subrayó que el Gobierno federal dará seguimiento puntual a la situación y que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme se actualicen los datos oficiales sobre el estado de salud de los heridos y las circunstancias del descarrilamiento.

Autoridades federales informaron que ya se iniciaron las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del accidente, mientras la zona permanece resguardada para facilitar las labores de auxilio y peritaje.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe definitivo sobre las razones del descarrilamiento ni sobre posibles responsabilidades, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información oficial conforme avancen las investigaciones.

