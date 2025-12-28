Tampico busca recursos para restaurar el mercado “Francisco I. Madero”; expertos confirman buena cimentación

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico mantiene abierta la búsqueda de recursos económicos para intervenir el mercado municipal “Francisco I. Madero”, uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad; así lo expresó José Arturo Gutiérrez Camargo, administrador del Centro de Abastos.

“Estamos en eso. No ha habido todavía una información por parte de la presidenta, la alcaldesa. Se está buscando el recurso para hacer los trabajos pertinentes que se requiere en este mercado «Francisco I. Madero»

De acuerdo con un dictamen elaborado por Alfonso Celestino Uresti, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el edificio cuenta con una cimentación sólida que permite su restauración. No obstante, advirtió que existen entre cuatro y cinco agregados realizados hace 35 años que presentan deterioro y deben ser intervenidos.

“De acuerdo al dictamen que tenemos por parte del ingeniero Celestino, que fue presidente de la Barra de Ingenieros y Arquitectos, este mercado tiene buena cimentación, como tal soporta una restauración, y agregados que… de acuerdo al dictamen de expertos, le echaron algún material de cuatro o cinco agregados que están en mal estado. Esos agregados se hicieron en la administración de Álvaro Garza Cantú”

Gutiérrez Camargo expresó que el mercado “Francisco I. Madero” no sólo es funcional, sino también un referente cultural y artístico.

Adelantó que en 2026 el inmueble ingresará al catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como edificio histórico, un paso que podría abrir nuevas puertas para su preservación.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón