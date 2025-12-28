Tragedia frustra el regreso a casa

En este brutal choque los pasajeros que iban en los primeros asientos de un autobús encontraron la muerte de forma instantánea

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La ilusión de recibir el año nuevo en compañía de sus familias se vio frustrada para los pasajeros de un autobús, pues en su viaje a su tierra natal, el operador de la unidad se estrelló contra la parte trasera de un tráiler, dejando como saldo a dos personas fallecidas y una gran cantidad de heridos.

Eran las 12:30 de la mañana cuando el número de emergencias (911) comenzó a recibir múltiples llamadas en las que informaban de un fuerte accidente en el kilómetro 92 de la carretera Victoria-Zaragoza, muy cerca de la zona conocida como «El Atorón», donde había más de 20 personas lesionadas, entre ellas varias prensadas.

De forma inmediata, corporaciones como Protección Civil del estado, del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar a bordo de más de 15 unidades, entre ambulancias, camiones de rescate y camionetas. Fue Protección Civil quien tomó las riendas del rescate y comenzó a coordinar a todos los elementos para brindar la atención prehospitalaria.

Ayudados de escaleras, los rescatistas subieron a los laterales de la unidad y rompieron todas las ventanas para poder ingresar. Una vez dentro, los paramédicos comenzaron a sacar a quienes tenían menos lesiones, siendo un total de 22 personas que salieron prácticamente por su propio pie, once más necesitaron de apoyo, ya sea cargados o en camillas rígidas. Otras dos fueron reportadas en estado grave y se confirmó la muerte de un hombre y una mujer que viajaban en los asientos delanteros.

Los dos choferes que traía este autobús de la línea Futura resultaron milagrosamente ilesos y fueron ellos quienes confirmaron un total de 37 pasajeros que viajaban a Poza Rica, Veracruz, procedentes de Nuevo Laredo, que es donde trabajan. De acuerdo a las versiones, todos regresaban a su tierra para pasar las fiestas de fin de año e iniciar el 2026 con sus seres queridos.

Para su desgracia, el chofer de esta unidad marcada con el número 9306, a la altura del kilómetro 92, se impactó de lleno contra la parte trasera de un tráiler, el cual estaba parado en el acotamiento. Fue en este brutal choque que los pasajeros que iban en los primeros asientos encontraron la muerte de forma prácticamente instantánea.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de tomar conocimiento, policía estatal apoyó con el perímetro acordonado y al final los agentes de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia dieron fe de los decesos y ordenaron el traslado de los cuerpos al servicio médico forense para su necropsia.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón