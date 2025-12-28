Victoria, Tampico y Mante, sin baches y con transporte gratis

Prometen nivel San Pedro y seguridad tipo Mérida

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los alcaldes de Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Mante anunciaron que sus municipios están a punto de vivir una transformación histórica, que dejará las calles libres de baches, el transporte público gratuito y con aire acondicionado, y erradicará por completo la basura de la vía pública.

De acuerdo con el anuncio conjunto, las obras de pavimentación serán definitivas, duraderas y sin necesidad de volver a abrir calles recién reparadas, mientras que el sistema de transporte operará con unidades modernas, limpias y climatizadas, accesibles para toda la población.

Las autoridades municipales aseguraron que la recolección de residuos será eficiente, puntual y sin acumulaciones, por lo que los ciudadanos dejarán de ver bolsas,

escombros y desechos en esquinas, lotes baldíos y avenidas principales.

Como parte del mismo paquete de mejoras, las tres ciudades alcanzarán un nivel de infraestructura comparable al de San Pedro Garza García, con servicios urbanos de primer mundo, espacios públicos funcionales y mantenimiento permanente.

En materia de seguridad, afirmaron que Victoria, Tampico y Mante lograrán condiciones similares a las de Mérida, con calles tranquilas, vigilancia efectiva y una percepción de paz constante tanto de día como de noche.

Los alcaldes señalaron que estos resultados se reflejarán en el corto plazo y pidieron a la ciudadanía confianza y paciencia mientras se consolida esta nueva etapa de bienestar urbano.

POR. STAFF

EL ESTRESO

(INOCENTE PALOMITA, HOY ES 28 DE DICIEMBRE)