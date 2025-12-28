Videojuegos bajo la mira: Alertan en Tamaulipas por riesgo de grooming en plataformas como Roblox

El policía tercero Luis Marín, integrante de la corporación, explicó que esta forma de acoso digital avanza con sigilo y aprovecha la interacción libre entre usuarios.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Guardia Estatal Cibernética lanzó un llamado de alerta ante el riesgo creciente de grooming dentro de videojuegos en línea como Roblox, donde adultos se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de niños y adolescentes.

“Y el otro tipo de acoso que es el grooming. Ahí es en donde entran los videojuegos; viene siendo la conducta que practican los adultos para aprovecharse de los menores adentro de los videojuegos haciéndose pasar por jóvenes de su propia edad”

El especialista pidió a padres y menores no bajar la guardia e insistió en que la regla debe ser “confianza cero” cuando se trata de desconocidos en línea.

“Nosotros les recalcamos, les decimos que la prevención es súper importante, les explicamos lo de «confianza cero»; de verificar siempre y de cuidar sus datos personales y no dárselos a cualquiera, todo lo que es su seguridad digital para que ellos no caigan en el engaño”

Aunque en Tamaulipas no se han registrado casos, la corporación mantiene campañas preventivas en escuelas y un monitoreo permanente mediante ciberpatrullaje, debido al incremento de incidentes en otras partes del país y del mundo. Según Marín, muchos estudiantes ya muestran nociones básicas de autoprotección digital, pero el riesgo sigue latente y exige vigilancia constante.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón