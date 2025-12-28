WhatsApp dejará de ser compatible con estos celulares a partir del 1 de enero de 2026

Distintos modelos de Android y Apple dejarán de ser compatibles con WhatsApp y todo se debe a la antigüedad que tenga el sistema operativo del dispositivo; te decimos qué hacer para no perder tud chats y archivos

MÉXICO.- ¡Año nuevo y celular nuevo!… al menos para algunos usuarios de WhatsApp, ya que la app de mensajería está lista para una nueva actualización con la que muchos de sus clientes quedarán sin la posibilidad de ver y usar sus chats, así como la larga lista de características de esta red social, ¡pues sus celulares dejarán de ser compatibles!

Lo anterior aplica no solo para los dispositivos Android, sino también para los iOS de Apple, pues al igual que cada cierta temporada, Meta se prepara para mejorar sus funciones, enviar actualizaciones para que sigas disfrutando al máximo de sus características, pero también para mejorar la seguridad de cifrados y otros aspectos que mantienen tus chats confidenciales.

Es por ello que cuando el sistema operativo de tu teléfono, sea Android o Iphone, es demasiado antiguo, deja de ser compatible con las actualizaciones y si bien durante un tiempo puede llegar a ser usable, al cabo de los meses quedará obsoleto por completo. Y a partir de este 1 de enero de 2026, muchos equipos dejarán de recibir soporte para recibir o enviar mensajes, tomar fotos, descargar archivos y de usar todas las funciones de la app.

Si bien a continuación te dejamos la lista de celulares que serán afectados por tener un software demasiado antiguo para seguir recibiendo las actualizaciones que Meta ha trabajado para WhatsApp, es importante recordarte que en caso de ser uno de los afectados por esta medida de purificación, WhatsApp te enviará notificaciones para darte a conocer que la aplicación dejará de funcionar en tu dispositivo.

“Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, se lee en un mensaje de WhatsApp.

Lo anterior no solo te ayudará a estar prevenido y actualizar tu dispositivo, en caso de que aún pueda recibir un software más actualizado, sino también a respaldar tus charts y guardar todos los archivos que te sean de utilidad como PDFs, fotos, videos y más.

¿En qué celulares ya no se podrá usar WhatsApp en 2026?

Esta medida no es anual, pues a lo largo del año se va depurando de equipos que resultan obsoletos ante el avance tecnológico. En concreto, para el 2026 Meta y WhatsApp dieron a conocer que los equipos que podrán seguir recibiendo actualizaciones, como los parches de seguridad son los:

Android 5.0 y superiores.

iPhone con iOS 15.1 o superiores.

Desde los ajustes de tu celular puedes saber ué sistema operativo tienes. (Foto: Pexels)

De tal forma que todos aquellos que tengan un sistema operativo inferior ya no podrán usar WhatsApp progresivamente, pues mientras algunos podrán seguir teniendo acceso a sus chats con el uso limitado de otras funciones, otros dejarán de tener acceso total a la app de mensajería.

Lista de celulares que ya no podrán usar WhatsApp a partir del 1 de enero de 2026 son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Xperia Z2

Xperia Z3

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.