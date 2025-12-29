Abundancia y salud, los amuletos estrella rumbo al Año Nuevo en el mercado de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el cierre del año encima, los locales esotéricos del Mercado Municipal Tampico registran una gran afluencia de compradores en busca de amuletos para la salud y la abundancia, aseguró La Güera, encargada de uno de estos comercios.

La comerciante explicó que el repunte es claro: “Siempre hay gente, pero en estos días sí se incrementa mucho. El 30 y 31 se dispara con la semilla de la abundancia:lenteja, arroz y los rituales de aventarla en casa o ponerla en un cenicero, además del borreguito para que venga la lana” mencionó.

Entre lo más solicitado se encuentran las 12 veladoras para encender cada inicio de mes, que cuestan 120 pesos y se preparan sin costo adicional.

“La abundancia, el dinero, la salud… Siempre recomiendo 12 veladoras de la Divina. Y si no hay fe, no hay fuerza. Es la energía” explicó.

Sobre el amor, aclaró que en esta temporada la demanda se enfoca en la unión familiar, no en rituales de pareja.

En vísperas del año chino 2026, dedicado al caballo, los precios de los amuletos van de 35 a 55 pesos según su preparación con esencias y semillas.

También ofrecen agua del año, 12 uvas, velas especiales y un ritual gratuito para las carteras de la clientela durante el 30 y 31 de diciembre.

El acceso a los negocios de esoterismo se encuentra en la calle Fray Andrés de Olmos entre Héroe de Nacozari y Pedro José Méndez.

Por Cynthia Gallardo

La Razón