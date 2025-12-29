Alerta Policía Cibernética por fraudes digitales tras regalos navideños

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la temporada navideña concluida y miles de niñas, niños y adolescentes estrenando celulares, tabletas y consolas de videojuegos, la Policía Cibernética emitió una alerta preventiva dirigida a madres, padres y tutores ante el incremento de fraudes, engaños y riesgos en redes sociales y plataformas digitales.

Luis Marín, policía adscrito a la Policía Cibernética, advirtió que uno de los principales errores entre los usuarios es asumir que las redes sociales o plataformas de compraventa brindan algún tipo de protección o garantía al momento de realizar transacciones o interactuar con otros perfiles.

Señaló que esta falsa sensación de seguridad facilita que los delincuentes digitales concreten estafas mediante ofertas atractivas, perfiles falsos o enlaces maliciosos que aparentan ser confiables.

Ante este escenario, recomendó aplicar el principio de “confianza cero”, el cual consiste en desconfiar de promociones demasiado llamativas, productos con precios fuera de lo común o publicaciones que presionan al usuario a tomar decisiones inmediatas.

Aunque el rango de edad con mayor incidencia de fraudes se concentra entre los 20 y 40 años, el especialista alertó sobre una creciente exposición de niñas, niños y adolescentes, principalmente en videojuegos en línea, donde además de jugar se realizan compras y se establecen contactos con personas desconocidas.

Indicó que en estas plataformas existen riesgos asociados al robo de información, cargos no autorizados y manipulación emocional, por lo que subrayó la importancia de la supervisión adulta y la configuración adecuada de controles parentales.

El llamado también se extendió a la protección de adultos mayores, quienes se incorporaron de forma más activa al uso de tecnologías digitales tras la pandemia, en muchos casos sin la información necesaria para identificar fraudes.

En este sentido, Marín pidió a las personas con mayor conocimiento tecnológico orientar a sus familiares, enseñarles a desconfiar de mensajes sospechosos, no compartir códigos de verificación y reforzar la privacidad de sus cuentas como medida básica de prevención.

Por Raúl Lopez Garcia

Expreso – La Razón