Alertan por “tarjeteros” en Victoria; autoridades refuerzan vigilancia

Las víctimas principales son personas de la tercera edad que no le sabe o no le entiende el manejo de los cajeros, por lo que los terminan estafando, usan sus tarjetas haciendo compras.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras la confirmación de la primer víctima de los llamados “tarjeteros” en Ciudad Victoria, cuyo modus operandi es robar la tarjeta de usuarios sobre todo de la tercera edad cuando acuden a cajeros automáticos, distraen al usuario, reemplazan la tarjeta por una parecida, para posteriormente vaciar la cuenta, la Mesa de Ciudadana de Seguridad acordó con la guardia estatal reforzar patrullajes y guardias en bancos.

José Luis Loperena González, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria, alertó sobre los robos en cajeros automáticos, le llaman los tarjeteros, el modus operandi es que van dos o tres personas, distraen al usuario, meten otra tarjeta y sacan la de este, es todo un tema de robo de tarjetas bien planeado por delincuentes.

Las víctimas principales son personas de la tercera edad que no le sabe o no le entiende el manejo de los cajeros, por lo que los terminan estafando, usan sus tarjetas haciendo compras.

“Ellos (los delincuentes) traen muchas tarjetas ven que tarjeta trae el usuario, sacan una igual, la cambian sin que la víctima sede cuentan, se llevan la de la persona afectada con todo y el nip, para comenzar a vaciarla, y ese es uno de los muchos modos de operar por este grupo de personas dedicadas al robo de tarjetas en el país” expresó.

Este tema se tocó en la mesa de Seguridad se hizo un acuerdo con la Guardia Estatal para que hagan rondines, haciendo guardias en los bancos, con mayor presencia en los cajeros automáticos, esto como un tema disuasivo, la medida se tomó desde que se llevó a cabo el programa Buen Fin, enfocándose en las instituciones bancarias, en sectores considerados de mayor riesgo.

Por Salvador Valadez

Expreso – La Razón