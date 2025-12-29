Atienden árboles caídos en distintos puntos de la ciudad

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y a reportar cualquier situación de riesgo mientras continúan las labores.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que, en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, a través del área de Parques y Jardines, se mantiene un operativo para atender una serie de árboles caídos en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan activos, por lo que aún no se cuenta con una cifra definitiva de atenciones. Será a lo largo del día cuando se emita un informe con el número total de reportes atendidos.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y a reportar cualquier situación de riesgo mientras continúan las labores.

Por. Raúl López García