Habilitan mini refugio para el frío en Altamira

La titular de la dependencia, María Luisa Cuevas Rivera, informó que este espacio de dimensiones reducidas está listo para el resguardo de ciudadanos vulnerables frente al clima gélido.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Dirección de Protección Civil de Altamira habilitó un mini refugio en sus instalaciones ante el descenso de la temperatura que se tiene previsto a partir de este lunes.

El mini refugio cuenta con una capacidad limitada para 10 personas. A pesar de su tamaño, el inmueble dispone de camas, cobijo y alimento para los usuarios.

«Es aquí mismo en las instalaciones de Protección Civil y como en otros años ponemos un mini refugio que le llamo yo, porque tiene una capacidad de diez personas y es para personas indigentes en condición de calle» expresó.

La funcionaria señaló que, si bien la presencia de personas en situación de calle es baja en el municipio, el albergue ofrecerá apoyo a quien lo requiera.

La capacidad del albergue ha sido suficiente en otras contingencias por bajas temperaturas.

Asimismo, el personal de Protección Civil llevará a cabo recorridos de vigilancia para detectar a las personas en condición de calle, aunque no todas aceptan irse al refugio.

“Tenemos un trabajo coordinado con el DIF para proporcionar alimentos a las personas que lleguen al refugio” finalizó.

Por Oscar Figueroa

La Razón